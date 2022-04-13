شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدسوقى: فاركو لعب على نقطة التعادل منذ البداية واستحواذ الزمالك بدون فاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدسوقى، نجم المصرى السابق، أن فريق فاركو حرم الزمالك من وسط الملعب في معظم أوقات المباراة واستحواذ الزمالك بلا فاعلية طوال أحداث المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبى.

وقال عمرو الدسوقى في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "فاركو كان بيلعب على النقطة ووظف طريقته على الزحام في وسط الملعب، وقدر ياخد كل الكرات الثانية في وسط الملعب، وكل كرات فاركو في وسط ملعب الزمالك كان بيستحوذ عليها لاعبو فاركو خاصة في الشوط الأول".

وأضاف نجم المصرى السابق: "الزمالك كان مطالبا بتغيير الطريقة والدفع بلاعب ثالث في وسط الملعب وحصل في الشوط الثانى بوجود إمام عاشور في الوسط وأعطى الاستحواذ للزمالك لذلك أصبحت الأفضلية للزمالك".

وأوضح الدسوقى: "استحواذ الزمالك في المباراة بدون فاعلية لأن ألميدا مدرب فاركو كان قافل الأطراف والعمق وصعب المباراة على الزمالك، اللى لاعبيه ظهروا بدون فاعلية".

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.