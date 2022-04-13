شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته اليوم بدون راحة بعد التعادل مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مواصلة التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد التعادل مع فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.