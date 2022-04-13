شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إيهاب جلال له مطلق الحرية فى اختيار الجهاز المعاون للمنتخب لوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، سيمنح إيهاب جلال كامل صلاحياته لاختيار الجهاز المعاون له في منصب المدير الفني لمنتخب.

وتابع إيهاب الكومي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة: "لم نتحدث مع إيهاب جلال بشأن اختيار جهازه المعاون، ستعقد جلسة خلال الأيام لمقبلة، وسنستمع إلى طلباته".

وأضاف الكومي: "سنمنح إيهاب جلال كامل الصلاحيات لاختيار جهازه المعاون، ليكون المسئول الأول عن قراراته ونتائجه".

وأتم الكومي: "أطالب الجميع بالالتفاف حول منتخب مصر في الفترة المقبلة، ومساندة إيهاب جلال في مهمته مع الفراعنة".