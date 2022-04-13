شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إيهاب جلال له مطلق الحرية فى اختيار الجهاز المعاون للمنتخب لوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، سيمنح إيهاب جلال كامل صلاحياته لاختيار الجهاز المعاون له في منصب المدير الفني لمنتخب.
وتابع إيهاب الكومي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة: "لم نتحدث مع إيهاب جلال بشأن اختيار جهازه المعاون، ستعقد جلسة خلال الأيام لمقبلة، وسنستمع إلى طلباته".
وأضاف الكومي: "سنمنح إيهاب جلال كامل الصلاحيات لاختيار جهازه المعاون، ليكون المسئول الأول عن قراراته ونتائجه".
وأتم الكومي: "أطالب الجميع بالالتفاف حول منتخب مصر في الفترة المقبلة، ومساندة إيهاب جلال في مهمته مع الفراعنة".
وأضاف الكومي: "حازم إمام وبركات طلبا من فينجادا تقديم تصوره لتطوير الكرة المصرية، وتفاجأنا بتقديمه تصورا رائعا". وأكمل الكومي: "منذ وصولنا لإدارة الكرة المصرية وأصبح فينجادا حاضرًا في مباريات المنتخبات الوطنية، بالإضافة لمتابعته بعض اللاعبين في المنتخب الشباب والأولمبي وترشيحهم للفريق الأول، وأخيرًا وضع شكل مسابقات الناشئين في مصر".
وأتم عضو اتحاد الكرة: "في النهاية رأى الأغلبية أن الصالح العام يتطلب رحيله، لذلك على الكل الانصياع للقرار". وكشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وحقيقة الخلافات حول اختياره، وكذلك موقف حازم إمام عضو مجلس الاتحاد، بعد انتشار أنباء حول تهديده بتقديم استقالته من منصبه، اعتراضًا على تعيين جلال مدربًا للفراعنة.
وتابع إيهاب الكومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة: "المناقشات لم ترتقٍ لحد الخلاف، اتفقنا من اللحظة الأولى على أن يُنفذ رأى الأغلبية، فقرار اتحاد الكرة كان بالتعاقد مع إيهاب جلال، وليس أشخاص بعينها".
وأضاف الكومي: "الاختلاف في الرأي شيء صحي فى اتخاذ أي قرار، بالطبع نحترم حازم إمام ومحمد بركات وكان لهما رأي بتواجد مدير فني أجنبي، لكن في النهاية حسمنا قرارنا برأي الأغلبية وأعلنا عنه".