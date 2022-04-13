شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: قررنا إلغاء منصب مدير المنتخب من جميع الفئات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر إلغاء منصب مدير المنتخبات من جميع الفئات العمرية بالاتحاد.

وتابع إيهاب الكومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة: "قررنا إلغاء هذا المنصب من جميع الفئات العمرية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، سواء الناشئين أو الشباب أو الأولمبي، وكذلك المنتخب الأول". وأضاف الكومي: "سيتولى أحد من الثنائي، حازم إمام ومحمد بركات، الإشراف على المنتخب الأول".

وأتم الكومي: "لم يعتذر حازم إمام عن توليه منصب مدير المنتخب كما أشيع في بعض التقارير الإعلامية، بركات وإمام قيمة فنية كبيرة ولديهما رأي داخل أعضاء مجلس الاتحاد".