شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك يوم الثلاثاء 12/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، يوم الثلاثاء، الموافق 12/ 4/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الأبيض يكتفى بنقطة التعادل مع فاركو ويعتلى جدول الدورى فى غياب الأهلى، رسميا تعيين سليمان وهدان قائما بأعمال نأئب رئيس الزمالك.

الزمالك يكتفى بنقطة التعادل مع فاركو ويعتلى جدول الدورى فى غياب الأهلى

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

فيريرا: لم نسجل أهدافا فى 3 مباريات على استاد القاهرة.. وخسرنا نقطتين من فاركو

أعرب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، عن حزنه بعد التعادل السلبى مع فاركو، قائلاً: "لم نسجل أهدافا فى 3 مباريات على استاد القاهرة.. وواجهنا فريقا بيدافع كثيرًا وهذا تطلب منا مجهودا مضاعفا، وسددنا أكثر من 20 كورة و3 بين التلات خشبات ولازم نحل أزمة التهديف ولا ألوم على اللعيبة، كنا بنضغط كويس وكنا تخشى المرتدات".

نونو ألميدا: سعيد بنقطة التعادل مع الزمالك.. ومعجب بأداء طارق حامد

أعرب نونو ألميدا، المدير الفنى لفريق فاركو، عن سعادته بالتعادل مع الزمالك، قائلاً: "من دواعي سروري أن أواجه الزمالك على ملعب استاد القاهرة العظيم".

رسميا تعيين سليمان وهدان قائما بأعمال نأئب رئيس الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين سليمان وهدان عضو المجلس فى منصب القائم بأعمال نائب رئيس النادى رسميا عقب استقالة مصطفي هدهود من منصبه.

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