شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح ونادر رمضان أبرز العائدين لتشكيل الاتحاد أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، السفر فى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعبا، على أن يتناول الفريق وجبة الفطار بفندق الإقامة ويتدرب الفريق غدا فى التاسعة مساء على ملعب الدفاع الجوى، استعداد لمباراة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس على ملعب بتروسبورت.

أبرز ملامح التشكيل والذى ظهرت خلال تدريب الفريق مساء أمس الثلاثاء، هى عودة نادر رمضان إلى خط الدفاع وهشام صلاح إلى مركز الظهير الأيمن.

وتسيطر على اللاعبين حالة من الإصرار والروح العالية لتصحيح المسار والثلاث نقاط أمام البنك الأهلى قبل موقعة الزمالك فى الأسبوع الـ15 من بطولة الدورى.

ويغيب عن الاتحاد السكندرى خلال مباراة البنك الأهلى، كل من الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق وهدافه وأحمد نبيل مانجا للإصابة، ويسعى عماد النحاس لإيجاد البديل المناسب لهما في المباراة.