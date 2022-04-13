شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يخسرن أمام سبورتنج 72/81 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمام فريق سبورتنج، في المباراة الأولى للفريقين بالدور النهائي من دوري السوبر، الذي يقام بنظام "Best of 5".

وأقيمت المباراة بين الفريقين على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهى بفوز سبورتنج بنتيجة 81-72 لصالح فريق سبورتنج.

وتقام المباراة الثانية لسيدات سلة الأهلي وسبورتنج يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر.