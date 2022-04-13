شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: لم نسجل أهدافا فى 3 مباريات على استاد القاهرة.. وخسرنا نقطتين من فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، عن حزنه بعد التعادل السلبى مع فاركو، قائلاً: "لم نسجل أهدافا فى 3 مباريات على استاد القاهرة.. وواجهنا فريقا بيدافع كثيرًا وهذا تطلب منا مجهودا مضاعفا، وسددنا أكثر من 20 كورة و3 بين التلات خشبات ولازم نحل أزمة التهديف ولا ألوم على اللعيبة، كنا بنضغط كويس وكنا تخشى المرتدات".

وأضاف فيريرا فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "جدول المباريات مضغوط ولا أعلم معايير اختيار المواعيد، المباراة المقبلة في الإسكندرية بعدها 9 أيام مباراة و3 أيام مباراة، التنظيم غير جيد، والفترة التى كان من المفترض أن نخوض تدريباتنا خلالها كان أكثر اللاعبين فى المنتخب".

وتابع فيريرا حديثه: "التوقفات أثناء المباراة وادعاء الإصابة قتل الماتش، لا أحب أن تقوم لاعبو فريقى بتضييع الوقت، خسرنا نقطتين وهنعوض في اللي جاي، واللعيبة اشتغلت كتير وفيه إجهاد، ولو كملنا بالروح دي هنعمل مباريات جيدة".

وأكمل: "لم أشاهد عصبية طارق حامد ولم ألاحظ هذا في المباراة، وبن شرقي كان يواجه انتقادا بسبب مستواه، وغياب سيسيه لإصابة عضلية".

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.