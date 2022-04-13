شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: ألميدا مدرب ذكى "مش تلميذ".. وفيريرا وظّف شيكابالا وزيزو غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى ألميد مدرب فاركو مدير فنى ذكى جدا، واستطاع غلق المساحات أمام نقاط قوة الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وقال أيمن يونس خلال تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "فريق فاركو عنده مدرب مميز وهو فريق ذكى، ومش تلميذ فيريرا بس ده أظهر قدرات رائعة في قراءة مفاتيح الزمالك وأغلق المساحات أمامها".

وأضاف الفيلسوف: "فيريرا وظف شيكابالا وزيزو غلط في هذه المباراة، وأعتقد أنه لسه بيكتشف في فريق الزمالك ومحتاج وقت وكان لازم يغير طريقة لعبه بسبب أسلوب فاركو".

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.