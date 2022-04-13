ناصر عباس: أحداث مثيرة واعتراضات اللاعبين الأبرز فى لقاء الزمالك وفاركو

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * فاركو

المسابقة: الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري العام

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة: التعادل بدون أهداف

حكم المباراة: محمد عادل

المساعد الأول: هاني خيري

المساعد الثاني: مصطفي حسين

الحكم الرابع: عاطف حسين

حكام ال : VAR: محمد سلامة، أسامة السيد

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة:

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة نجح طاقم التحكيم فى المرور بها على الرغم من الأحداث المثيرة والاعتراضات والتشابك بين لاعبى الفريقين، وكانت أهم الأحداث كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 92 تشابك بين لاعبى فاركو والزمالك والحكم يشهر البطاقة الصفراء لكل من إمام عاشور وعبد الله بكرى نتيجة التشابك .

الحالة الثانية: فى الدقيقة 93 اعتراض غير مقبول من لاعب الزمالك محمود علاء يستحق البطاقة الصفراء الثانية، والحكم لم يشهر البطاقة .

عنصر التمركز والتحرك: تمركز جيد وتوزيع المجهود البدنى على مدار شوطى القاء .

عنصر العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من سوكارى من فريق فاركو فى الدقائق 34 نتيجة للتهور، وفى الدقيقة 89 يشهر البطاقة الصفراء للاعب فاركو محمد صبحى لإضاعة الوقت، وتغاطى عن إنذار لاعب فاركو اينكادا فى الدقيقة 26 نتيجة اللعب بتهور، وفى الدقيقة 81 يشهر البطاقة الصفراء للاعب الزمالك محمود علاء نتيجة اللعب بتهور.

المساعد الأول: أشار إلى حالات التسلل فى الدقيقة 29، 70 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى: أشار إلى حالة تسلل فى الدقيقة 27 بتقدير خاطئ .

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .