شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا: سعيد بنقطة التعادل مع الزمالك.. ومعجب بأداء طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نونو ألميدا، المدير الفنى لفريق فاركو، عن سعادته بالتعادل مع الزمالك، قائلاً: "من دواعي سروري أن أواجه الزمالك على ملعب استاد القاهرة العظيم".

وأضاف ألميدا فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "لقاء الزمالك كان صعبا واللعيبة نفذت التعليمات وكنا نغلق المساحات على الزمالك، وسعيد بحصولى على نقطة من الزمالك، والتحرك بدون كرة وتركيز اللعيبة من أهم مفاتيح التعادل".

وتابع المدير الفنى لفاركو: "بشكر اللاعبين على الروح الرياضية وكان فيه إصابات وغيابات وفى المباريات المقبلة هنتفادي ده، الزمالك لم يجد مساحات لتنفيذ طريقة لعبه، والزمالك عنيد وشرس".

وأكمل: "من دواعى سرورى أن أواجه فيريرا لقد عملت معه في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذلك في الزمالك كانت لحظات سعيدة بالعمل معه، وأرتبط بذكريات سعيدة مع الزمالك".