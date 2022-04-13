وكيله: متفائل بإيهاب جلال مع المنتخب.. وهذا ما يحتاجه للنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني على تفاؤله بالمرحلة المقبلة للفراعنة.

وأعلن اتحاد الكرة، مساء الثلاثاء، عن التعاقد مع إيهاب جلال كمدرباً للمنتخب الأول خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "في الحقيقة أشعر بتفائل كبير وواثق أن إيهاب جلال سيحقق نتائج إيجابية".

وأضاف: "التفاوض مع اتحاد الكرة تم بكل بساطة، ولم يتم التطرق فيما يخص الشروط الجزائية، لأن في النهاية تدريب منتخب بلدك فخر كبير".

وأكمل: "واثق أن الجميع سيقف بجانب إيهاب جلال من أجل مصلحة المنتخب، عدم وجود شرط جزائي لا يرتبط بأي شيء، الجميع يتمنى تدريب منتخب مصر، ولا نخاف مما سيحدث في المستقبل".

وتابع: "إيهاب جلال يحتاج للدعم، أثق أنه سيعمل بجدية وضمير وله طموحات كبيرة ويجب أن نتفائل بالمرحلة القادمة".

واستكمل وكيل أعمال إيهاب جلال: "بنسبة كبيرة تم الاتفاق على الجهاز المعاون ولكن لا استطيع الحديث عن أسماء وسيتولى إيهاب جلال تدريب بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية ثم سيبدأ مهمته مع الفراعنة".

وواصل: "كمشجع أنا كنت أتمنى استمرار كيروش ولكني سعيد بإتاحة الفرصة لإيهاب جلال وما يحتاجه هو الدعم".