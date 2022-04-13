سلة الزمالك تفوز على كيب تاون في بطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق كرة السلة بنادي الزمالك على كيب تاون الجنوب إفريقي بنتيجة (101-77) في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة إفريقيا "BAL" لكرة السلة.

وواصل الزمالك نتائجه الإيجابية بعدما فاز في أولى مباريات البطولة على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان بنتيجة 80-63 يوم السبت الماضي.

ويسعى الزمالك إلى الاحتفاظ باللقب الذي توج به في العام الماضي، خاصةً أن النسخة الحالية من المسابقة تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

وكان فريق سلة الزمالك ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة بطولة إفريقيا عن وقوع الزمالك في مجموعة النيل بجانب فرق: بترو دي لواندا الأنجولي، فاب الكاميروني، كوبرا سبورت من جنوب السودان، كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، وفوكاش الكونغولي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعة للمرحلة الأخيرة والتي تقام في كيجالي برواندا في شهر مايو المقبل.