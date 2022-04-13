مدرب فاركو: راضٍ عن التعادل.. والزمالك خصم عنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو، أن فريق الزمالك خصم عنيد وقوي، مشيراً إلى أنه راضٍ عن نتيجة التعادل مع الفريق الأبيض.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الزمالك وفاركو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري WE المصري.

وقال ألميدا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من دواعي سروري أن العب في ستاد القاهرة ونادي الزمالك الكبير، كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي واللاعبين نفذت التعليمات وحاولنا تضييق المساحات أمام لاعبي الزمالك وحاولنا خلق مساحات أثناء الاستحواذ على الكرة".

وأضاف: "سعيد بالحصول على نقطة من الزمالك، كانت مباراة صعبة أمام خصم كبير وكان في تعليمات للاعبين بالتحرك بالكرة ومن غير كرة وهذا أمر ليس سهلا واللاعبين استطاعوا تنفيذ التعليمات بالكامل، أشكر اللاعببن على الروح الرياضية وكنا نلعب بدون عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات".

وتابع مدرب فاركو: "الزمالك خصم عنيد وشرس ودائما يبحث عن المساحات وهذا كان هدفنا أن نضيق المساحات عليهم، ومن دواعي سروري أن أقابل فيريرا وأتشارك بلحظات سعيدة معه وكذلك لحظات سعيدة مع الزمالك وحصلنا معه على لقبي الدوري والكأس".

وواصل: "أحب طارق حامد جدا وطريقة لعبه خصوصا في التحولات الدفاعية للهجومية والبحراوي قدم أداءً جيداً وكانت التعليمات هي شل الحركة في منطقة وسط الملعب".

واختتم ألميدا: "سعيد باللعب أمام الزمالك فهو أحد أكبر الأندية في أفريقيا، وهدفي كان حصد النقاط الثلاث وليس التعادل، وكنا نعمل على إيقاف خطورة المهاجمين ونحتاج لبعض الوقت من أجل التحسن، نحن اليوم نلعب أمام فريق من أفضل فرق أفريقيا، فريق يضم ٦ لاعبين من قوام منتخب مصر، لذلك سعيد وراض بالتعادل".