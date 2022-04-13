الملكي يواصل انجازاته..وعقده جديدة على البرنابيو في أبرز أرقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

نجح ريال مدريد في التأهل بصعوبة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 2-3 أمام تشيلسي في المباراة التي لعبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تأهل رغم الخسارة، كونه حقق الفوز في العاصمة البريطانية "لندن" في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

نرصد لكم خلال السطور التالي أبرز أرقام المباراة:

نجح النجم الكرواتي لوكا مودزريتش في تحقيق رقم جديد حيث وصل إلى الهدف رقم 17 الذي يصنعه في دوري الأبطال في مسيرته، وفي هذا الموسم فقط صنع 4 أهداف وهو أعلى رقم سجله على صعيد صناعة الأهداف في موسم واحد.

تأهل ريال مدريد في 9 من أصل 10 مرات سابقة في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، عندما فاز ذهابًا خارج ملعبه.