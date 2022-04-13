مران الأهلي.. استشفاء أفشة.. انتظام هاني.. ومحاضرة موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة لمدة ٢٤ ساعة أمس الاثنين، قبل العودة لاستئناف التدريبات وفقًا للبرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة الدوري الممتاز مؤقتًا، وأصبح التركيز منصبًّا على مباراة الرجاء ‏المغربي الأولى التي تقام في القاهرة يوم السبت المقبل، والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة ‏إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال الاجتماع عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، في إطار تجهيز الجميع لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد أن كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٢٤ ساعة أمس في إطار البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة.

واكتفى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، بأداء تدريبات استشفاء بدني في "الجيم".

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن أفشة أدى تدريبات استشفاء في إطار الحرص علي منحه قدرًا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

وانتظم محمد هاني لاعب الفريق، في المران الجماعي للفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأنهى محمد هاني برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وبدأ المشاركة في جانب من المران، في إطار تجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان هاني قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن التواجد مع الفريق في ‏التدريبات والمباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة ‏في المران الجماعي.‏