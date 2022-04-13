فينجادا لمصراوي: أنا من رفضت الاستمرار في اتحاد الكرة.. ووافقوا على طلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، أنه من قرر عدم الاستمرار في منصبه بالاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد وافق على طلبه بعد إرساله لخطاب رسمي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مساء الثلاثاء، توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد رحيله عن منصبه.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا لازلت في القاهرة، وعقدي مع اتحاد الكرة كان ينتهي في 14 مايو المقبل".

وأضاف: "يوم الأمس، وفقاً لحقوقي في العقد مع اتحاد الكرة، أرسلت خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة مطالباً عدم استمراري في منصبي بعد انتهاء عقدي يوم 14 مايو".

واختتم فينجادا تصريحاته: "اتحاد الكرة وافق على طلبي وتم إنهاء العقد بالتراضي وبطريقة محترمة، ومن قال أن اتحاد الكرة هو الذي قرر رحيلي؟.