هدف تشيلسي أمام ريال مدريد يثير الجدل.. لماذا لم يلجأ الحكم لتقنية الـvar؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أثارت لقطة الهدف الثاني لتشيلسي أمام ريال مدريد والذي سجله أنطونيو روديجر جدلاً واسعاً في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأت اللعبة عندما تدخل ريس جيمس لاعب تشيلسي على قدم مورديتش وذهبت الكرة إلى خارج المرمى واحتسب حكم اللقاء ركلة ركنية وهو ما وجد احتجاجاً من قبل لوكا وزملائه على القرار.

نفذ تشيلسي الركلة الركنية ونجح روديجر في الارتقاء لها، ليحرز الهدف الثاني للبلوز في شباك ريال مدريد في الدقيقة 51.

ولم يلجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو من أجل مراجعة اللقطة من بدايتها، ووصف البعض أن هدف أنطونيو روديجر غير شرعي.

وتنص المادة رقم 10 في لائحة الـvar: "إذا تم استئناف اللعب بعد توقفه، لا يمكن للحكم طلب "مراجعة تقنية الفيديو" (وكأنها لعبة جديدة) باستثناء حالة الخطأ في تحديد الهوية أو مخالفة تستوجب الطرد بسبب السلوك العنيف، البصق، العض أو التفوه بكلمات نابية أو القيام بإيماءات مشينة أو جارحة".

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة تشيلسي وريال مدريد بتقدم البلوز بنتيجة 3-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الملكي بنفس النتيجة.

روديغر يرتقي فوق الجميع ويحرز الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ريال مدريد .. تشيلسي عادل الكفة والمباراة على صفيح ساخن