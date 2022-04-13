بنزيمة ينقذ ريال مدريد ويطيح بتشيلسي حامل اللقب من دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرز كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه اليوم الثلاثاء.

وفاز ريال 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة، وانتصر النادي الإنكليزي بنفس النتيجة اليوم، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيمة الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

وفي سانتياغو برنابيو، تقدم تشيلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريجو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة يوم الأربعاء بين أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنكلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.

أفضلية تشيلسي

بدأ تشيلسي بقوة وضغط بشكل متقدم على أصحاب الأرض، وترجم السيطرة إلى هدف بعدما تلقى ماونت تمريرة فيرنر وسدد بقوة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وبعد الاستراحة بخمس دقائق، نفذ ماونت ركلة ركنية وقابلها المدافع روديجر بضربة رأس قوية داخل شباك كورتوا.

واعتقد ماركوس ألونسو أنه سجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 62 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الاحتفالات توقفت سريعا بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد لمسة يد على الظهير الإسباني.

وقبل ربع ساعة من النهاية، استحوذ فيرنر على الكرة في الجانب الأيسر وراوغ أكثر من لاعب بمهارة ثم سدد بقوة في شباك كورتوا حارس تشيلسي السابق الذي حاول إبعاد التسديدة دون جدوى.

وبدا أن تشيلسي سينتزع بطاقة التأهل إلى قبل النهائي، لكن البديل رودريجو تلقى تمريرة مذهلة بوجه القدم الخارجي من المخضرم لوكا مودريتش وسدد كرة مباشرة داخل مرمى أبطال أوروبا.

وفي الوقت الإضافي، استمرت أفضلية تشيلسي، لكن من هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور في الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية متقنة قابلها بنزيمة بضربة رأس داخل الشباك، بعد انزلاق روديجر.

وتسابق لاعبو تشيلسي في إهدار الفرص، كان آخرها من البديل جورجينيو بعدما سدد بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 119.

(رويترز)