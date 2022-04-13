فياريال يسطر تأهلاً تاريخياً إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - فجر فريق فياريال الإسباني مفاجأة تاريخية من العيار الثقيل بإقصائه العملاق البافاري بايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل معه إياباً على أرضه (1-1).

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب "لاسيراميكا" معقل فريق الغواصات الصفراء قد انتهت بفوزه بهدف نظيف.

وتقدم بايرن ميونيخ في المواجهة المثيرة عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 52، قبل ان يتعادل النيجيري صامويل شوكويزي لفياريال في الدقيقة 88.

وبالذهاب إلى المواجهة المثيرة، نجد أن بارين ميونيخ عانى في الشوط الأول أمام دفاع منظم من فياريال ما أجهد لاعبي العملاق البافاري ومنعهم من معادلة الكفة في الشوط الأول.

وواصل بايرن الضغط في الشوط الثاني من الجانبين خاصة من الجانب الأيسر الذي يشغله الجناح الأيسر الفرنسي كينغسيلي كومان أحد أفضل لاعبي بايرن في المباراة.

ونتيجة للضغط المتواصل من جانب لاعبي البايرن أخطأ حارس فياريال جيرونيمو رولي الذي مرر الكرة للاعبي بايرن بغرابة فحاول مدافعو الفريق الإسباني إبعادها إلا أن الكرة ذهبت عند نجم البايرن وهدافه روبرت ليفاندوفسكي الذي سددها بهدوء وثقة أرضية زاحفة سكنت شباك فريق الغواصات الصفراء معلنة هدف التقدم ومعادلة الكفة.

واستمر بايرن على وضعه الهجومي بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني وحسم التأهل إلى نصف النهائي، في الوقت الذي عاب على لاعبي فياريال لجوءهم التام للدفاع.

وفي الدقيقة 69 كان الظهور الهجومي الأول لفياريال عندما وصلت الكرة للمهاجم جيرارد مورينو الذي حولها مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء إلا أن الدفاع أخرجها قبل أن تصل إلى المهاجم الآخرآرنوت دانجوما.

ورد كومان بتسديدة صاروخية ذهبت فوق عارضة فياريال بسنتيمترات قليلة في الدقيقة 75.

وتألق في صفوف فياريال قائده وقلب دفاعه راؤول ألبيول الذي نجح في العديد من الصراعات الثنائية خاصة الهوائية منها.

وفي ظل الموجات الهجومية المتواصلة من جانب بايرن ميونيخ فاجأ فياريال الجميع وأحرز هدف التعادل الخاطف من هجمة مرتدة رائعة وصلت فيها الكرة إلى مورينو الذي منح تمريرة حاسمة ذهبية للنيجيري صامويل شوكويزي الذي سددها في المرمى معلناُ هدف حسم الصعود لفريق الغواصات الصفراء.

(بي إن سبورت)