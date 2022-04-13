شاهد- مدرب ينطح حكمة في الدوري البرازيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - طُرد مدرب كرة قدم برازيلي بعد أن نطح حكمة بالرأس في مباراة بدوري الدرجة الخامسة لكرة القدم البرازيلية أول أمس الأحد.

ووقع الحادث المشين في أثناء المباراة التي جمعت بين ديسبورتيفو فيروفياريا وفريق نوفا فينيسيا.

واقتحم رافائيل سوريانو -مدرب ديسبورتيفو فيروفياريا- أرض الملعب للاعتراض على قرار بعد نهاية الشوط الأول.

وحصل على بطاقة صفراء بسبب احتجاجاته، وعند هذه النقطة حاولت الحكمة مارسيلي نيتو نزع فتيل المشادة. وكان رد فعل سوريانو غاضبا بسبب تدخلها، ووجه ضربة رأس لها، الأمر الذي أحدث صدمة بين اللاعبين.

وأُبعدت نيتو بسرعة عن المدرب الذي طرده الحكم الرئيسي ببطاقة حمراء.

وبدأ سوريانو بمغادرة الملعب لكنه استدار وحاول الوصول إلى نيتو للمرة الثانية، لكن مجموعة من عناصر مكافحة الشغب منعته من الهجوم مجددا على الحكمة.

وأكد نادي ديسبورتيفو فيروفياريا منذ ذلك الحين إقالة المدرب سوريانو.

وأعلن فريق ديسبورتيفو فيروفياريا أنه "ينبذ أي نوع من أنواع العنف، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو معنويًا أو عاطفيًا، لا سيما ضد المرأة، ونتعاطف مع الحكمة المساعدة مارسيلي نيتو، مما يجعلنا مستعدين لكل ما هو ضروري".

وأضاف -في بيان- "نبلغكم أيضًا أنه بعد ما حدث، أقيل المدرب رافائيل سوريانو من منصبه بالنادي".

كما سيقدم النادي "مساعدة نفسية مهنية ويطور إجراءات لمكافحة أي نوع من العنف ضد المرأة داخل الملاعب وخارجها".

في وقت سابق من هذا الموسم، ألقي القبض على ويليام ريبيرو -لاعب ساو باولو- لركله حكما في رأسه بعد أن احتسب ركلة حرة ضده في مباراة بدوري الدرجة السادسة بالبرازيل.

وترك الحكم رودريغو كريفيلارو فاقدًا للوعي جراء الهجوم، واتهم ريبيرو لاحقًا بمحاولة القتل.

المصدر : مواقع إلكترونية



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