الامارات | بنزيمة ينقذ ريال مدريد ويطيح بتشيلسي من دوري الأبطال بعد وقت إضافي

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة ينقذ ريال مدريد ويطيح بتشيلسي من دوري الأبطال بعد وقت إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه اليوم الثلاثاء.

وفاز ريال 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة، وانتصر النادي الإنجليزي بنفس النتيجة اليوم، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيمة الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

وفي سانتياجو برنابيو، تقدم تشيلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريجو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة يوم الأربعاء بين أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.

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