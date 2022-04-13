دوري أبطال أوروبا.. فياريال يحقق إنجازاً تاريخياً ويُقصي بايرن ميونخ

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق فياريال الإسبامي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أقصى بايرن ميونخ الألماني من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة المقامة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري، في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وانتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز فياريال بهدف نظيف، ليتأهل الفريق الإسباني على حساب بايرن ميونخ بنتيجة هدفين لهدف في مجموع اللقاءين.

تقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 52 من عمر المباراة عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح البديل النيجيري شيكويزي في إحراز هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 88، وقبل النهاية بدقيقتين، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 وتأهل فياريال رسمياً إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لينتظر الفائز من مواجهة ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: حارس المرمى: مانويل نوير/ خط الدفاع: بنجامين بافارد، أوباميكانو، هيرنانديز/ خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون جوريتسكا، كينجسلي كومان، موسيالا/ خط الهجوم: ساني، ليفاندوفسكي، توماس مولر.

فيما جاء تشكيل فياريال كالتالي: حارس المرمي: جيرونيمو رولي/ خط الدفاع: خوان فويث، راؤول ألبيول، باو توريس، بيرفس إستوبينان/ خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو، إتيان كابو، داني باريخو، فرانسيس كوكلين/ خط الهجوم: جيرارد مورينو، دانجوما.