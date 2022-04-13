شكرا لقرائتكم خبر عن أخبارالرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبارالرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 حيث شهد اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، تعادل الزمالك وفاركو بالدورى المصري.
الزمالك يكتفى بنقطة التعادل مع فاركو ويعتلى جدول الدورى فى غياب الأهلى
تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.
رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني خلفاً لكيروش
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.
اتحاد الكرة يقيم حفل الإفطار السنوي للعاملين.. صور
وليد العطار: جلسة مع ايهاب جلال لتوقيع العقد .. ولم نستقر علي بديل فينجادا
أعلن وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم عقد جلسة مطولة بين إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ومجلس إدارة اتحاد الكرة.
الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال
رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت مُجزية لفريق الكرة من أجل تخطي عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف مسئولو القلعة الحمراء للجهاز الفني واللاعبين أن إدارة النادى تدعم الفريق وتقف بجواره بقوة الفترة المقبلة التى يخوض فيها ارتباطات قوية.
خالد قمر مهاجم الجونة يتعرض لوعكة صحية
تعرض خالد قمر مهاجم فريق الجونة لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى، ونشر خالد قمر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من داخل المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له.
10لاعبين مصريين يشاركون في بطولة مانشستر للاسكواش
تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة مانشستر للاسكواش والتي تستضيفها المدينة الانجليزية خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.
احتفل لاعبو فيوتشر بزميلهم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى شهر مارس من رابطة اللاعبين المحترفى، وقام اللاعبون بالتقاط الصور التذكارية مع ناصر ماهر ودرع أفضل لاعب على هامش التدريبات.
اطمأن الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وذلك بعد مشاركته فى مران فيوتشر استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر إقامتها الجمعة المقبل بالدورى، وكان جنش قد غاب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بسبب إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، قبل أن يعود إلى مران فيوتشر ويشارك فى التقسيمة التى أجراها الفريق.