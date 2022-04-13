شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتب إجراءات السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي ترتيبات إجراءات السفر إلى المغرب يوم 17 أبريل الجاري استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 23 من الشهر ذاته على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وينهي الجهاز الإداري بالأهلي تأشيرات السفر الخاصة بكل بعثة الأهلي المسافرة إلى المغرب وكل ترتيبات السفر اللازمة قبل توجه بعثة الفريق الأحمر إلى مدينة الدار البيضاء لمواجهة الرجاء.

وحدد النادي الأهلي مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويسافر الأهلي إلى المغرب عبر طائرة خاصة مساء الأحد اي بعد نحو 24 ساعة من مباراة الذهاب أمام الرجاء التى ستقام في العاشرة من مساء السبت المقبل ( 16 أبريل) بإستاد الأهلي والسلام .

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة مباراة الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، في تمام الساعة العاشرة مساء بدلاً من التاسعة مساء كما كان معلن عنه.