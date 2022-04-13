شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات التنس يخسرن بصعوبة من النرويج 1 / 2 فى اولى مواجهات كأس بيللى جين كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للسيدات للتنس بصعوبة امام نظيره النرويج بنتيجة 1 / 2 فى اولى مواجهات الفريق بكأس بيللى جين كينج ضمن منافسات المجموعة الافرواوربية الثانية المقامة حاليا فى فنلندا وانهزمت ساندرا سمير فى الجولة الاولى 6/ 7 وصفر/ 6،

بينما فازت ميار شريف بالجولة الثانية 6/ 3 و6/ 7 و6/ 4.

وفى الجولة الثالثة خسر الثنائى ميار شريف ورنا شريف جولة الزوجى الحاسمة بنتيجة 1/ 6 و6/ 4 و2/ 6.

ويواجه منتخبنا فى مباراته الاخيرة المقبلة نظيره اليونانى حيث مازالت فرصة التأهل قائمة.

وعقب انتهاء المباراة حرصت عضو مجلس إدارة اتحاد التنس ورئيس البعثة شرين السقا وكابتن الفريق مصطفى نعيم على الاجتماع باللاعبات ميار شريف وساندرا سمير وهالة فؤاد وميرنا رفعت ورنا شريف والتحدث إليهن وطالبتهن بنسيان مباراة النرويج والتركيز فى المواجهة الحاسمة امام اليونان والتمسك بأمل الصعود للمباراة الفاصلة.

واكدت السقا للاعبات على الدعم الكامل لهن من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اسماعيل الشافعى وان هناك ثقة تامة فى قدرتهن على تخطى عقبة اليونان وتعويض ما فات.

الجدير بالذكر بان المنتخب المصرى يتكون من ميار شريف، ساندرا سمير، رنا شريف، ميرنا رفعت، هالة فؤاد بالإضافة إلى كابتن الفريق مصطفى نعيم وإخصائية العلاج الطبيعى سمر علي، ورئيسة البعثة شيرين السقا.