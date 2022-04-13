شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح يقدم مشروع الإشراف على حراس مرمى مصر لاتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، مشروع الإشراف على حراس المرمى فى مصر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، من أجل الحصول على موافقة بتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد فكرى صالح فى تصريحاته لليوم السابع، إنه سبق وقدم مشروع الإشراف على حراس مرمى المنتخب الأولمبى ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين، والكرة الشاطئية، من أجل توحيد طريقة اللعب والأدوات المستخدمة حتى يعود بالفائدة على الفريق الأول.

أضاف فكرى صالح إن المشروع هدفه توعية مدربى الحراس ومنحهم ورش عمل فى التدريب الحديث، كما سيتم تأسيس قاعدة بينات عن جميع مدربى الحراس الذين يصلحوا لتدريب منتخبات مصر فى المستقبل، وذلك من حيث الشخصية والكفاءة.

تابع شيخ مدربى حراس مصر، إنه سيتم أيضًا تأسيس مدرسة عمالقة المستقبل للاتحاد المصرى من سن 7 سنوات حتى 13 سنة.



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