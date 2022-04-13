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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتشهد ملخص لأهم الأحداق الرياضية على مدار اليوم، ونرصدها كالتالي.

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني خلفاً لكيروش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.

الزمالك يكتفى بنقطة التعادل مع فاركو ويعتلى جدول الدورى فى غياب الأهلى

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين سليمان وهدان عضو المجلس فى منصب القائم بأعمال نائب رئيس النادى رسميا عقب استقالة مصطفي هدهود من منصبه. رسميا تعيين سليمان وهدان قائما بأعمال نأئب رئيس الزمالك

وليد العطار: جلسة مع ايهاب جلال لتوقيع العقد .. ولم نستقر علي بديل فينجادا

أعلن وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم عقد جلسة مطولة بين إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ومجلس إدارة اتحاد الكرة. استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال . اتحاد الكرة : الحضرى ومحمد شوقى مستمران فى جهاز إيهاب جلال

الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت مُجزية لفريق الكرة من أجل تخطي عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف مسئولو القلعة الحمراء للجهاز الفني واللاعبين أن إدارة النادى تدعم الفريق وتقف بجواره بقوة الفترة المقبلة التى يخوض فيها ارتباطات قوية.