شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يكتفى بالجيم ومحمد هانى يشارك فى جزء من مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، اكتفى بأداء تدريبات استشفاء بدني في الجيم على هامش مران فريقه الجماعي اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراته ضد الرجاء المغربي.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن أفشة أدى تدريبات استشفاء في إطار الحرص علي منحه قدرًا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.

هذا وانتظم محمد هاني في المران الجماعي للفريق، بعدما أنهى محمد هاني برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وبدأ المشاركة في جانب من المران، في إطار تجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان هاني قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن التواجد مع الفريق في ‏التدريبات والمباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة ‏في المران الجماعي.‏