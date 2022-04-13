شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكرة النسائية تعود من الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للكرة النسائية إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادمة من الأردن بعد المشاركة في الدورة الودية الدولية التي أقيمت هناك في الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجارى.

خاض منتخب الكرة النسائية مباراتين في الدورة، الأولى أمام منتخب الهند انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ، واختتم المنتخب مشاركته في الدورة أمس بالتعادل مع شقيقه الأردني صاحب الضيافة بدون أهداف بعد مباراة قوية على ملعب الأمير محمد بالعاصمة عمان.

وحرم القائم منتخب مصر من تسجيل 3 أهداف محققة بعدما تصدى لركلة جزاء مصرية وتسديدتين من جانب لاعبات المنتخب الوطني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وترأس البعثة الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، وضمت قائمة اللاعبات كلا من ، ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمي، انجي عطية "كابتن المنتخب" ، شروق سيد ، بسنت عبد العزيز ، مرفت فاروق ، إيمان حسن ، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم ، وسالي منصور ، ندا الغريب ، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل ، هيام عبد الحفيظ ، مديحة حبيب، نورا أحمد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما ، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، و الدكتورة إيمان كمال طبيب ، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.