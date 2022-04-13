شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يصل مطار القاهرة ويتوجه إلى برج العرب استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نهضة بركان المغربي مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي، قبل أن تتوجه مباشرة إلى برج العرب بالأسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة النادي المصري في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى يعود اليوم الثلاثاء، فريق المصري، إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على النادي الأهلي بهدف نظيف في لقاء الجولة 13 بالدوري العام.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العام، وذلك تطبيقاً للائحة الفريق التي تضمن صرف مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على القطبين.

ووعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.

وأرسل مسؤولو النادي المصري خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة لطلب حضور 10 آلاف مشجع لمؤازرة الفريق البورسعيدي في مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء الأحد 17 أبريل الجاري، باستاد برج العرب، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.