شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يحاضر لاعبيه في الجوانب الفنية والخططية لمباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال الاجتماع عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، في إطار تجهيز الجميع لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد أن كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٢٤ ساعة أمس في إطار البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة.