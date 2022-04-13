شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقيم حفل الإفطار السنوي للعاملين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام، حفل الإفطار السنوى لموظفى الاتحاد ، في إطار حرص المجلس على التواصل مع أسرة الاتحاد ولم شمل جميع العاملين داخل أروقته.

ووجه جمال علام كلمة للموظفين والعاملين بالاتحاد على هامش حفل الإفطار ، أعرب فيها عن تقديره للجميع والدور الذي يقومون به لخدمة وتطوير الكرة المصرية ، وحثهم على استمرار العطاء مع التمسك بروح الفزيق الواحد لأنها السبيل الوحيد للنجاح والتقدم وإنجاز المهمات.