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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقيم حفل الإفطار السنوي للعاملين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام، حفل الإفطار السنوى لموظفى الاتحاد ، في إطار حرص المجلس على التواصل مع أسرة الاتحاد ولم شمل جميع العاملين داخل أروقته.
ووجه جمال علام كلمة للموظفين والعاملين بالاتحاد على هامش حفل الإفطار ، أعرب فيها عن تقديره للجميع والدور الذي يقومون به لخدمة وتطوير الكرة المصرية ، وحثهم على استمرار العطاء مع التمسك بروح الفزيق الواحد لأنها السبيل الوحيد للنجاح والتقدم وإنجاز المهمات.
و كان قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.
وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.