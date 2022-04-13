شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين لاعبى الزمالك وفاركو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشابك لاعبى فريقى الزمالك و فاركو في الدقيقة 90 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامي صبري _ جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف