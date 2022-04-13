شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة تذكرتي بفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 16 أبريل الجاري على استاد الأهلي والسلام.

وحصل الأهلي على موافقة لحضور 20 ألف مشجع مباراته ضد الرجاء المغربي على استاد الأهلي والسلام، قبل أن يتم فتح باب الحجز لبيع تذاكر المباراة عن طريق شركة تذكرتي وتم فتح باب الحجز عبر الموقع الخاص بها.

وحدد النادي الأهلي مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويسافر الأهلي إلى المغرب عبر طائرة خاصة مساء الأحد اي بعد نحو 24 ساعة من مباراة الذهاب أمام الرجاء التى ستقام في العاشرة من مساء السبت المقبل ( 16 أبريل) بإستاد الأهلي والسلام .

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة مباراة الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، في تمام الساعة العاشرة مساء بدلاً من التاسعة مساء كما كان معلن عنه.