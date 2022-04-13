شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة استعدادا لنهضة بركان بالكونفدرالية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق المصري، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على النادي الأهلي بهدف نظيف في لقاء الجولة 13 بالدوري العام.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

ووصلت بعثة فريق نهضة بركان المغربي مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي، قبل أن تتوجه مباشرة إلى برج العرب بالأسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة النادي المصري في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العام، وذلك تطبيقاً للائحة الفريق التي تضمن صرف مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على القطبين.

ووعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.