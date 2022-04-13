شكرا لقرائتكم خبر عن "نيمار" مهاجم الزمالك يهدد مرمى فاركو فى الدقيقة 39.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد سيد عبدالله "نيمار" مهاجم فريق الزمالك مرمى فريق فاركو بالدقيقة 39 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامي صبري _ جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف.



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