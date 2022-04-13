شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12/ 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها فتح باب الحجز لشراء تذاكر مباراة الرجاء المغربي وتحديد موعد السفر إلى المغرب لخوض مبارة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قامت شركة تذكرتي بفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 16 أبريل الجاري على استاد الأهلي والسلام.

وحصل الأهلي على موافقة لحضور 20 ألف مشجع مباراته ضد الرجاء المغربي على استاد الأهلي والسلام، قبل أن يتم فتح باب الحجز لبيع تذاكر المباراة عن طريق شركة تذكرتي وتم فتح باب الحجز عبر الموقع الخاص بها.