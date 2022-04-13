شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12/ 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها فتح باب الحجز لشراء تذاكر مباراة الرجاء المغربي وتحديد موعد السفر إلى المغرب لخوض مبارة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
قامت شركة تذكرتي بفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 16 أبريل الجاري على استاد الأهلي والسلام.
وحصل الأهلي على موافقة لحضور 20 ألف مشجع مباراته ضد الرجاء المغربي على استاد الأهلي والسلام، قبل أن يتم فتح باب الحجز لبيع تذاكر المباراة عن طريق شركة تذكرتي وتم فتح باب الحجز عبر الموقع الخاص بها.
بدأ مسئولو النادي الأهلي ترتيبات إجراءات السفر إلى المغرب يوم 17 أبريل الجاري استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 23 من الشهر ذاته على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وينهي الجهاز الإداري بالأهلي تأشيرات السفر الخاصة بكل بعثة الأهلي المسافرة إلى المغرب وكل ترتيبات السفر اللازمة قبل توجه بعثة الفريق الأحمر إلى مدينة الدار البيضاء لمواجهة الرجاء.
حدد النادي الأهلي مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .
ويسافر الأهلي إلى المغرب عبر طائرة خاصة مساء الأحد اي بعد نحو 24 ساعة من مباراة الذهاب أمام الرجاء التى ستقام في العاشرة من مساء السبت المقبل ( 16 أبريل) بإستاد الأهلي والسلام .
الاهلي والرجاء مباراة قوية ستقام فى العاشرة من مساء يوم 16 أبريل الجارى باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وتشهد مباراة الاهلي والرجاء عودة 5 لاعبين لقائمة المارد الأحمر بعدما تماثلهم للشفاء، فقد استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدوري للإصابات البسيطة.
تصدر النادى الأهلى تصنيف الأندية الأفريقية، الصادر من الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء، عن الفترة من أول أبريل عام 2021 حتى 31 من شهر مارس 2022.
وكشف الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء عن أفضل 20 فريقا فى القارة الأفريقية، وتصدرهم النادى الأهلى بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق الرجاء المغربي، وتواجد فريق بيراميدز في المركز الخامس وحل الزمالك سابعا.