شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمالك" يهدد مرمى فاركو عن طريق نيمار وحامد بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وفاركو التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على المباراة.

مع بداية الشوط حاول فاركو السيطرة على اللقاء، وشن هجمة مثلت خطورة على مرمى محمد أبو جبل الذى أخطأ فى الامساك بالكرة، ثم هجمة أخرى جاءت عن طريق شكرى نجيب الذى استلم الكرة وسدد كرة مرت بجوار المرمى، بعدها سيطر الزمالك على الكرة ووصل بأكثر من كرة لمرمى محمد صبحى.

وفى الدقيقة 16 شن الزمالك أخطر هجماته عن طريق سيد نيمار الذى مر وسدد كرة صاروخية توحلت لضربة ركنية، وبعد تنفيذها ارتدت لطارق حامد الذى سددها بجوار القائم.

ومع الدقيقة 20 استعاد فاركو التوازن وهاجم فريق الزمالك، وبعدها انحصرت الكرة فى وسط الملعب دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبوجب، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامي صبري _ جابر كامل، خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" _ كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة، خط الهجوم: شكري نجيب _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد" شيكا" _ بلال جمال _ علي بهيج _ أحمد عبد العزيز إبراهيم" الصغيري _ محمود جهاد _ عزمي غوما _هشام فتح الله _ أحمد عوض _ محمد أسامة.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدها من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.



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