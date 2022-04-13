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بيراميدز يواجه سبورتنج وديا استعدادًا لمازيمبي

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية غدا الأربعاء، في إطار استعداداته لمواجهتي مازيمبي الكونغولي في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويستعد بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إطار ربع نهائي الكونفدرالية على أن تقام المواجهة الأولى يوم 17 أبريل الجاري بالقاهرة، والإياب في الكونغو يوم 24 من نفس الشهر.

 

ويلتقي بيراميدز وديا مع نظيره نادي سبورتنج السكندري في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

 

ويستمر إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطنى الجديد في منصبه كمدير فني لفريق بيراميدز في مواجهتي مازيمبي الكونغولي بربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويقود إيهاب جلال بيراميدز بشكل طبيعي في مواجهتي مازيمبي قبل أن يودع الفريق من أجل أن يتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفا كارلوس كيروش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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