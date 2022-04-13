شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه سبورتنج وديا استعدادًا لمازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية غدا الأربعاء، في إطار استعداداته لمواجهتي مازيمبي الكونغولي في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إطار ربع نهائي الكونفدرالية على أن تقام المواجهة الأولى يوم 17 أبريل الجاري بالقاهرة، والإياب في الكونغو يوم 24 من نفس الشهر.

ويلتقي بيراميدز وديا مع نظيره نادي سبورتنج السكندري في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

ويستمر إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطنى الجديد في منصبه كمدير فني لفريق بيراميدز في مواجهتي مازيمبي الكونغولي بربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود إيهاب جلال بيراميدز بشكل طبيعي في مواجهتي مازيمبي قبل أن يودع الفريق من أجل أن يتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفا كارلوس كيروش.