شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف يهدر انفراد لفريق فاركو بمرمى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل أحمد شريف مهاجم فريق فاركو من أستغلال انفراد كامل بالحارس محمد عواد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامي صبري _ جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف