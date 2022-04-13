شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، مستجدات المدير الفني للمنتخب بعد اسناد المهمة رسميا لإيهاب جلال.

اتحاد الكرة يقيم حفل الإفطار السنوي للعاملين.. صور

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام، حفل الإفطار السنوى لموظفى الاتحاد ، في إطار حرص المجلس على التواصل مع أسرة الاتحاد ولم شمل جميع العاملين داخل أروقته.

وليد العطار: جلسة مع ايهاب جلال لتوقيع العقد .. ولم نستقر علي بديل فينجادا

أعلن وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم عقد جلسة مطولة بين إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ومجلس إدارة اتحاد الكرة.

الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت مُجزية لفريق الكرة من أجل تخطي عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف مسئولو القلعة الحمراء للجهاز الفني واللاعبين أن إدارة النادى تدعم الفريق وتقف بجواره بقوة الفترة المقبلة التى يخوض فيها ارتباطات قوية.

خالد قمر مهاجم الجونة يتعرض لوعكة صحية

تعرض خالد قمر مهاجم فريق الجونة لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى، ونشر خالد قمر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من داخل المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له.