شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق إيسترن كومبانى الرياضى تدريباته اليوم، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى بعد تأجيل مباراة الأهلى لمنحه الفرصة الكافية للاستعداد للرجاء المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأدى لاعبو إيسترن كومبانى مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 18 إبريل الجاري.



