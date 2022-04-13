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إيسترن كومبانى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق إيسترن كومبانى الرياضى تدريباته اليوم، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى بعد تأجيل مباراة الأهلى لمنحه الفرصة الكافية للاستعداد للرجاء المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

إيسترن كومبانى

 وأدى لاعبو إيسترن كومبانى مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

تدريب إيسترن كومبانى

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جانب من المران

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 18 إبريل الجاري.

مران إيسترن كومبانى

 

يسترن
 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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