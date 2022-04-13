شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعين أيمن كمال مدرب الشباب ضمن جهاز حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومي، تعيين أيمن كمال المدير الفنى للدراويش مواليد 2003، ضمن صفوف الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة حمد إبراهيم، وفقا لما جاء فى الموقع الرسمى للدراويش.

جاء ذلك بعد جلسة عقدها مسئولو الدراويش مع الجهاز الفنى للفريق مساء الإثنين، للاطمئنان على آخر استعدادات الفريق لمنافسات الدورى العام، وحرص حمد إبراهيم المدير الفنى للفريق، على ضم "كمال" إلى جهازه المعاون نظرًا للحاجة لجهوده وفى ظل خبراته وقدراته.

أيمن كمال وجه جديد فى المجال التدريبى يقدمه الإسماعيلى لأول مرة ضمن الجهاز الفنى للفريق الأول فى الفترة الحالية بعد موافقة حمد إبراهيم المدير الفنى نظرًا لحاجته إلى جهود مدرب شباب الدراويش مواليد 2003 والذى قدم مستوى جيد مع فريقه ضمن منافسات دورى الجمهورية، وذلك ليصبح مدربًا مساعدا له بجانب عطية السيد وأحمد سمير فرج وسيد توفيق بالإضافة إلى الجهاز الإدارى والطبي.

لعب الفريق تحت قيادته 29 مباراة، فاز 13 تعادل 8 خسر 8، له 43 هدفًا عليه 33، نقاط 47 فى المركز السادس.

استطاع مدرب الدراويش أن يقود فريقه فى الفوز على فيوتشر والبنك الأهلى ” ذهابًا وإيابًا ” ومصر المقاصة والزمالك والجونة وإيسترن كومبانى وغزل المحلة والمقاولون العرب وفاركو والأهلى وبيراميدز، بينما تعادل مع سموحه وطلائع الجيش ” ذهابًا وإيابًا ” وبيراميدز وإنبى وسيراميكا كليوباترا والمصري، فى حين خسر من الاتحاد ” ذهابًا وإيابًا ” والمقاولون العرب وفاركو والأهلى وسيراميكا كليوباترا والمصرى والزمالك.

ويستعد الدراويش لملاقاة إيسترن كومبانى مساء يوم 18 أبريل الجارى على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ15 من عمر منافسات مسابقة الدورى المحلي.