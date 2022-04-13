شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا تعيين سليمان وهدان قائما بأعمال نأئب رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين سليمان وهدان عضو المجلس فى منصب القائم بأعمال نائب رئيس النادى رسميا عقب استقالة مصطفي هدهود من منصبه.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على قبول استقالة اللواء مصطفى هدهود نائب الرئيس، والتي تقدم بها، وأعلن منصور عبر الموقع الرسمي للنادي أن قبول استقالة مصطفى هدهود جاءت بموافقة المجلس الجماعية، عدا خالد لطيف الذي غاب عن اجتماع اليوم.

وأكد مرتضى منصور أن اللواء مصطفى هدهود تقدم باستقالته من منصبه بعد تأكيده على الخطأ الذي تسبب فيه.

وقال مرتضى إن الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الزمالك خطوة تحترم منه ونحن جميعا قبلناها ونقدم له الشكر على ما قدمه، وسيظل أحد أبناء القلعة البيضاء.

وأكد رئيس نادى الزمالك أن النادي سيظل قلعة الوطنية والكرامة في الرياضة المصرية.