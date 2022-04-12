شكرا لقرائتكم خبر ماينز يعلن غياب هاك وسونج بسبب الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم أمس أن ألكسندر هاك ولي جاي سونج سيغيبان عن صفوف الفريق لفترة بسبب إصابتهما خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام كولون 2 - 3 السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا). وأصيب لاعب قلب الدفاع هاك في الكاحل بينما أصيب لاعب خط الوسط المهاجم لي جاي سونج في أربطة الركبة. ويتأهب ماينز لاستضافة شتوتجارت السبت المقبل ضمن المرحلة الثلاثين من البوندسليجا.

كانت هذه تفاصيل خبر ماينز يعلن غياب هاك وسونج بسبب الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.