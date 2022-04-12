سيميوني: الكلام رخيص ومجانا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني على المنتقدين لأسلوبه الدفاعي، وذلك قبل المباراة التي سيحاول فيها خطف التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا وتدارك هزيمته ذهابا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم. وتعرض سيميوني لانتقادات عديدة بعد أداء فريقه في مباراة الذهاب التي خسرها 0/ 1 أمام مانشستر سيتي. ولم يظهر أتلتيكو مدريد نوايا هجومية وقضى معظم المباراة متراجعا في منطقة الجزاء، وذلك في محاولة لإحباط مجهودات لاعبي المدرب جوسيب جوارديولا. وكان مدرب إيطاليا وأتلتيكو مدريد سابقا أريجو ساكي والأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، من بين المنتقدين لأسلوب لعب سيميوني. وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مباراة اليوم أمام سيتي «الكلام رخيص ومجاني والجميع يمكنه فعل ذلك، جميعنا لدينا آراء، لكنني لا أتحدث بشكل سيئ عن زملائي واحترم دائما زملائي المدربين. لقد بدأت التدريب منذ موسم 2005 /2006 ولم أتحدث أبدا عن أي زميل بشكل سيئ».

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