كلوب مستاء من ضغط مباريات ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، مرة أخرى رابطة الدوري ومؤسسات البث بسبب مواعيد المباريات.

ويتبقى لفريق ليفربول 5 مباريات في شهر أبريل المزدحم، في 3 بطولات، مع احتمال إضافة مباراة سادسة إذا تخطى الفريق عقبة بنفيكا في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا اليوم.

وظل ليفربول في المركز الثاني بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تعادلا 2/2 في ملعب الاتحاد يوم الأحد الماضي، مع وجود تكرار للمواجهة في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وأعرب كلوب عن عدم سعادته تحديدا من القرار الذي يفيد بإقامة المباراة أمام مضيفه نيوكاسل في الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش يوم 30 من الشهر الجاري، لأنها ستكون المباراة التالية بعد مباراة الذهاب المحتملة في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة بنفيكا على ملعب أنفيلد، سئل كلوب بشأن احتمالية التتويج بأربعة كؤوس، بعد أن فاز بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم هذا الموسم.

وقال «المباراة الوحيدة التي أشعر بالقلق حيالها هي مباراة الغد، أمام بنفيكا. ثم بسبب النجاح الذي نحظى به حتى الآن سنلعب يوم السبت المقبل، أمام مانشستر سيتي».

وأكمل»ثم سنلعب مع مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء 19 أبريل، ونواجه إيفرتون يوم الأحد 24 أبريل، ثم إذا تأهلنا من مباراة اليوم سيكون لدينا مباراة في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، ثم تعطينا رابطة الدوري الممتاز مباراة نيوكاسل خارج أرضنا في الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي».

وأضاف «لهذا السبب يصعب الفوز بأربع كؤوس، ولكن لا شيء يحدث لأن لا أحد يهتم».

وأكد المدير الفني الألماني أن تشكيلة الفريق أمام بنفيكا لن تتأثر بأن الفريق سيكون لديه مواجهة يوم السبت في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، رغم أن الفريق لديه أفضلية بفوزه ذهابا 3 / 1.

وقال «بكل تأكيد، المباراة المقبلة لن تؤثر على التشكيل في مباراة الغد، ولكن المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، كان لها تأثيرا، لذلك يحب أن نرى ما سيحدث. بوضوح، لدينا جدول مباريات مضغوط للغاية.

وأردف «في حدود علمي، لا توجد إصابات، ولكن يجب أن تكون لنا نظرة في اللاعبين الجاهزين بما يكفي لخوض اللقاء».