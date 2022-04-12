لايبزج يضم أصغر حارس بأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم لايبزج الألماني صفقة من أجل المستقبل، حيث أعلن أمس تعاقده مع حارس المرمى البلجيكي الشاب مارتن فانديفوردت لمدة 5 أعوام اعتبارا من عام 2024 .

ووافق فانديفوردت (20 عاما) على الانتقال من جينك البلجيكي إلى لايبزج.

وسجل فانديفوردت ظهوره الأول كلاعب محترف، عبر مباراة في بطولة الكأس وهو في الـ17 من عمره، وبعدها بأشهر قليلة، سجل ظهوره الأول في الدوري، كما شارك لأول مرة بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2019، وعمره 17 عاما و287 يوما، ليصبح أصغر حارس يشارك بدوري الأبطال.

ويعد فانديفوردت الحارس الأول لجينك كما أنه الحارس الأساسي لمنتخب بلجيكا للشباب تحت 21 عاما.

وقال فانديفوردت «أنا سعيد بانتقالي القادم إلى لايبزج. هذا النادي لديه فكرة واضحة وأصبح واحدا من أفضل الأسماء في أوروبا».