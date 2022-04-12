جوارديولا يرفض الاستسلام للإرهاق

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وسافر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ملعب «واندا ميتروبوليتانو» اليوم في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق ذهابا بهدف نظيف سجله نجمه البلجيكي كيفن دي بروين.
وتأتي المواجهة أمام أتلتيكو مدريد لتنحصر بين مباراتين أمام المنافس المحلي المباشر فريق ليفربول.
وتواجه مانشستر سيتي وليفربول الأحد الماضي في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2 / 2، كما أنهما سيتواجهان السبت المقبل في ملعب «ويمبلي» في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويأتي الجدول المزدحم بالمباريات بمثابة إنصاف لجوارديولا، الذي أوضح أن فريقه لن يتسم بالبطء حينما يكون حسم أمر ثلاثة ألقاب في الأشهر الأخيرة من الموسم على المحك.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي «اقتربنا من نهاية الموسم، حيث يجب عليك الشعور بالامتنان لوجودك هنا. كنت سأحب أن أحظى بوقت أطول، لكن في تلك اللحظة لا تشعر بالتعب حينما تكون قريبا من بلوغ الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنجليزي، لا تشعر بالتعب».
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